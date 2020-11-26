Там живут люди, которые умеют работать: Как собираются развивать Донбасс

Развитие территориальных громад на Донетчине и Луганщине в Минреинтеграции видят через обеспечение людей работой и обеспечение социальной инфраструктуры. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время видеоконференции на тему: «Экономика как драйвер реинтеграции: Какая модель развития нужна Донецкой и Луганской областям?» рассказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.

По его словам, многие аналитики и чиновники в нашей стране и за ее пределами нарабатывают различные модели, каким образом возобновить экономический рост.

По поводу подконтрольных украинским властям частей Донетчины и Луганщины Замлинский отметил, что эти регионы имеют особый потенциал для развития. «Именно там живут люди, которые умеют и хотят работать. Именно этот регион наиболее пострадал от вооруженной агрессии. Промышленные, социальные и другие связи, которые были в этом регионе, они полностью переформатировались – и требуют нового видения. Собственно, в каком направлении двигаться», – сказал замминистра.

«У нас ответ очень простой: в центре нашего внимания – человек. Через обеспечение людей работой, обеспечения социальной инфраструктуры – это дополнительный толчок для развития территориальных громад», – пояснил Замлинский.

Таким образом будет осуществляться территориальное развитие, региональное развитие.

Он считает, что такие модели развития должны впоследствии распространяться на всю территорию Украины. «После деоккупации – на территорию всей Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополь», – сказал Замлинский.

Идея, по его словам, заключается в том, что действующий бизнес и тот, который придет, должен иметь простые понятные правила для ведения деятельности. Безопасность должна быть на первом месте. Стабильными и прогнозируемыми также должны быть «правила игры». Государство должно инвестировать в развитие региона.

Развитие, пояснил Замлинский, в первую очередь – это инфраструктура: коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, инженерия, то есть то, что необходимо для развития предпринимательской деятельности.