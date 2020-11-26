Денег нет: Яценюк рассказал о наиболее вероятном сценарии-2021 для Украины

Денег на счетах государства нет, остаются варианты – брать дорогие заимствования, рефинансирование НБУ или кризис, отставка правительства и досрочные выборы. Об этом в своем Telegram написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк.

«Вроде согласовали бюджет с МВФ. И что? Программу реформ в этом году провалили. Денег на счетах государства нет. При такой тенденции начнется задержка зарплат, пенсий и социальных выплат. Дальше – перестанут возмещать НДС, собирать переплаты по налогам, не будут финансировать местные бюджеты и так далее. Дыра – 120 млрд грн. Если ЕС даст макрофин (а это сомнительно), то дыра – 100 млрд. МВФ нам пока не светит», – считает Арсений Яценюк.

Из вариантов выхода из ситуации, по его убеждению, «только заимствования: внешний рынок (дорого), внутренний рынок (дорого), рефинансирование НБУ и покупка на эти эмитированные гривни банками государственных ценных бумаг».

В то же время, по словам лидера «Народного фронта», премьер просто спрятался с момента своего назначения, а президент не знает ситуации.

«Есть четвертый вариант – экономический и политический кризис, отставка правительства, досрочные выборы. Это основной вариант на 2021 год», – убежден Арсений Яценюк.