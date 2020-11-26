На Луганщине коронавирус забрал две жизни

На Луганщине лабораторно подтверждены 132 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летний мужчина из Лисичанска и 68-летний мужчина из Северодонецка.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 11 человек;

Рубежное – 4;

Северодонецк – 48;

Кременской район – 14,

Марковский – 3;

Новоайдарский – 9;

Новопсковский – 8;

Попаснянский – 2;

Сватовский – 11;

Станично-Луганский – 2;

Старобельский – 5;

Троицкий – 15.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 5 925 человек, из них:

выздоровели – 3 707 человек (62,6% от общего числа заболевших);

лечатся – 2 064 человека, в том числе 362 – стационарно, 1 702 – амбулаторно (34,8%);

умерли – 154 человека (2,6%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 17,2%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 26 ноября в Украине COVID-19 заболели 677 189 человек (317 395 пациентов выздоровели, 11 717 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 21 347 случаев (выздоровели – 9 638 пациентов, летальных случаев – 476).

В «ДНР» – 10 332 случая коронавируса (выздоровели – 4 964 человека, летальных случаев – 958). В «ЛНР» – 1 765 случаев коронавируса (выздоровели – 1 525 человек, летальных случаев – 137).