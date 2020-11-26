Главный мейнстрим: На Донбасс будут привлекать инвестиции

Чтобы восстановить инфраструктуру Донбасса, необходимо привлекать инвестиции. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время видеоконференции на тему: «Экономика как драйвер реинтеграции: Какая модель развития нужна Донецкой и Луганской областям?» рассказал советник вице-премьер-министра Украины, главы Минреинтеграции Алексея Резникова Андрей Мирошниченко.

«Если мы не создадим привлекательные условия жизни на подконтрольной части, нам очень сложно вести переговорный процесс и говорить о безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий», – сказал Андрей Мирошниченко.

По его словам, территория Донецкой и Луганской областей пострадала от военных действий, много чего разрушено, разрушен бизнес, инфраструктура. «Если взять нейтральные данные Венского института международной экономики, то на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей необходим 21 млрд евро», – сообщил советник вице-премьер-министра Украины.

Эти деньги одномоментно в качестве «подарка» Украине международные партнеры, скорей всего, не дадут, отметил Мирошниченко. Нет этих денег и в госбюджете Украины. При этом он назвал единственный возможный источник. «Это привлечение инвестиций. Если мы восстанавливаем железную дорогу, автодорогу или инфраструктуру в неработающем регионе – это траты. Если мы это делаем в регионе, который имеет потенциал роста – это инвестиция, которая потом приносит доход», – подчеркнул советник вице-премьер-министра Украины.

«Именно поэтому мы решили, что создание условий для развития бизнеса – это наш главный мейнстрим», – добавил он.