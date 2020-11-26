Бюджетные потери Донетчины вследствие военного конфликта превысили 8 миллиардов гривен

На временно неподконтрольных территориях Донетчины остались более 60 ведущих промышленных предприятий. Потому стратегическим приоритетом для области является не просто восстановление экономического потенциала, а комплексная трансформация и построение новой экономики. Об этом рассказал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

В ходе панельной дискуссии Национальной платформы «Диалог о мире и безопасную реинтеграцию» на тему «Экономика как драйвер реинтеграции: какая модель развития нужна Донецкой и Луганской областям?» Павел Кириленко отметил, что Донецкая область имеет серьезные вызовы для экономического развития. В первую очередь, это физические, демографические и имиджевые потери, связанные с боевыми действиями.

«На временно оккупированных территориях осталось более 60 ведущих промышленных предприятий. В результате разорваны важные производственные и логистические связи. Кроме этого, Донецкая остается первой среди других регионов по количеству внутренне перемещенных лиц, а бюджетные потери от оккупации территории региона на начало октября текущего года превысили 8 млрд грн», – отметил Кириленко.

Он подчеркнул, что идея комплексной трансформации и построения новой экономики положена в основу предложений Донецкой облгосадминистрации, предоставленных Минреинтеграции в рамках согласования проекта Концепции экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Один из акцентов – вопрос о создании специальных или свободных, экономических зон на территории этих регионов, которое сейчас широко обсуждается на всех уровнях.

«С нашей точки зрения, целесообразно предусмотреть действенные механизмы специального режима инвестиционной деятельности не только по территориальному принципу, но и по отраслевому. Учитывая существующую структуру экономики, приоритетным для региона также реформирования угольной отрасли, трансформация территорий, на которых закрываются шахты, переориентация их экономики, решения вопросов дальнейшего трудоустройства горняков и обеспечения комфортного проживания людей в этих населенных пунктах», – отметил Павел Кириленко.

Напомним, Концепция экономического развития Донецкой и Луганской областей сейчас находится на этапе согласования в Кабинете министров Украины. Подготовка Концепции была инициирована Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.