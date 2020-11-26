Еще нарастает: Голубовская дала прогноз по пику заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости COVID-19 в Украине наступит в декабре-январе из-за ухудшения погодных условий и увеличения доз возбудителя вируса. Такой прогноз озвучила главный внештатный врач-инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская, передает «РБК-Украина».

«Мы в интенсивной передаче инфекции сейчас. Пик, я думаю... декабрь и январь еще будет. И он нарастает. Вы сейчас увидите – статистика подойдет через несколько недель», – сказала инфекционист во время выступления на Украинском женском конгрессе.

Она отметила, что сейчас в Украине увеличивается смертность среди более молодых людей в возрасте до 60 лет. А с приходом холодов заболевание протекает более тяжело.

«В силу погодных условий, получает человек большую дозу возбудителя. А любое инфекционное заболевание – это, в том числе, дозозависимый процесс. Поэтому мы никуда не денемся», – добавила Голубовская.

Также она ранее высказала мнение, что в Украине для эффективного результата в борьбе с коронавирусом необходимо ввести жесткий карантин как минимум на три недели.

«Койки пока что нас спасают. Да, кислорода не хватает, как везде. Сейчас система уже трещит. Выдерживает, но уже трещит», – отметила Голубовская.

По ее словам, минимальный срок для эффективной борьбы с распространением вируса – это три недели.

«Здесь так – срок максимального инкубационного периода (две недели – ред.), плюс одна неделя. При этом есть смысл вводить эти мероприятия ограничительные. Три недели – это минимальный срок. Чем больше, тем лучше, но здесь уже экономисты должны высчитывать, как это ударит по экономике», – добавила инфекционист.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине целесообразно вводить радикальный локдаун продолжительностью три-четыре недели, и безотлагательно.