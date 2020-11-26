В «ДНР» в месяц увольняются до сотни железнодорожников, – директор «ДонЖД ДНР»

На «Донецкой железной дороге ДНР» большие проблемы с перевозками, инфраструктурой и сотрудниками. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

За год «ДонЖД ДНР» перевезла 90 тыс. пассажиров, треть из них – льготной категории с бесплатным проездом. Да и ездить особо некуда: в «республике» действует только один пассажирский поезд – «Ясиноватая – Успенская», который курсирует в Ростовскую область России. Остальное – пригородные электрички, 27 рейсов. На период карантина также закрыли сообщение с Луганском.

Пассажирские перевозки – убыточны. 99% бюджета предприятия составляют грузовые сообщения. Но и в этом направлении в «ДНР» проблемы – перевозить нечего. «В связи с падением спроса на металл, упала цена и спрос на уголь и на остальную продукцию, которую производят предприятия Донецкой народной республики», – пояснил директор «ДонЖД ДНР» Владимир Кабацкий.

На многих участках требуется замена колеи, пока же здесь поезда могут разгоняться не более чем на 25 км / ч. Частично замены идут, но малыми объемами. Более того, конструкции «решетки» колеи делают из уже использованных материалов.

Бюджет железной дороги снизился, нет возможности выплачивать зарплату в полном объеме. Поэтому уже несколько лет железнодорожники работают лишь 4 дня в неделю, с соответствующим уменьшением зарплаты (врямя от времени работают и по 3 дня в неделю).

По словам директора, в среднем за месяц с предприятия увольняются около сотни сотрудников. А тех, кто остался, задействуют не только на железной дороге, но привлекают к восстановлению пострадавших от военных действий зданий и сооружений.

Как сообщалось ранее, из «ДНР» попасть в Россию можно на поезде, который следует от Ясиноватой до российской станции «Успенская» (Ростовская обл.). Время в пути в одну сторону – 4 часа, стоимость проезда – суммарно 77 руб. (32 грн по местному курсу валют).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube