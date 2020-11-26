Для открытия бизнеса: Безработные в центре занятости могут получить единоразовую помощь

Безработный может получить в центре занятости (ЦЗ) единоразовую помощь для ведения бизнеса. Об этом рассказали юристы общественной организации «Донбасс SOS».

Такая помощь выдается если:

гражданину исполнилось 18 лет;

если безработного не могут трудоустроить в течении месяца из-за отсутствия вакансий.

Не может предоставляться такая помощь:

если вы закончили учебу и ищете первое место работы;

при увольнении по «квалифицирующей статье» (кроме соглашения сторон);

при сокращении выплат из-за нарушения рекомендаций ЦЗ для поиска работы;

вы были основателем юрлица либо вели предпринимательскую деятельность в последние 2 года до регистрации безработным;

тем, кто уже получал такую помощь единовременно и прекратил предпринимательскую деятельность, либо не вел ее и не оплачивал ЕСВ как юрлицо или ФЛП – в течении 2-х лет с момента регистрации юрлица или ФЛП.

«Размер выплаты составляет всю сумму помощи, которая полагается безработному и осталась невыплаченной на день регистрации субъекта предпринимательской деятельности за следующие 360 дней (в том числе лицам предпенсионного возраста)», – уточнили юристы.

По желанию безработного ЦЗ может предоставлять консультации и профориентационные услуги, направлять на семинары или организовать обучение по вопросам предпринимательства.

Для получения такой помощи:

подается заявление и бизнес-план.

вопрос о предоставлении помощи рассматривается специальной комиссией, которую организует ЦЗ. Гражданин может присутствовать при рассмотрении его вопроса;

комиссия оформляет свои выводы протоколом;

решение о предоставлении помощи принимается начальником ЦЗ не позднее 10 рабочих дней со дня подачи документов безработным, с учетом выводов комиссии.

Помощь выплачивается в течении 14 дней со дня государственной регистрации юрлица либо ФЛП.

Если безработный не прошел госрегистрацию в течении 30 календарных дней без уважительных причин, он теряет право на помощь.

Нужно отметить, что выплата такой помощи «осуществляется в пределах средств, предусмотренных для этого бюджетом Фонда на текущий год». «Буквально это означает, что у Фонда могут закончиться средства в этом году до момента вашего обращения. Уточняйте этот момент в центре занятости при подаче заявления», – обратили в внимание в «Донбасс SOS».