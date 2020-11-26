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Для открытия бизнеса: Безработные в центре занятости могут получить единоразовую помощь

26.11.20 16:31
Иллюстрация из открытых источников
Иллюстрация из открытых источников

Безработный может получить в центре занятости (ЦЗ) единоразовую помощь для ведения бизнеса. Об этом рассказали юристы общественной организации «Донбасс SOS».

Такая помощь выдается если:

  • гражданину исполнилось 18 лет;
  • если безработного не могут трудоустроить в течении месяца из-за отсутствия вакансий.

Не может предоставляться такая помощь:

«Размер выплаты составляет всю сумму помощи, которая полагается безработному и осталась невыплаченной на день регистрации субъекта предпринимательской деятельности за следующие 360 дней (в том числе лицам предпенсионного возраста)», – уточнили юристы.

По желанию безработного ЦЗ может предоставлять консультации и профориентационные услуги, направлять на семинары или организовать обучение по вопросам предпринимательства.

Для получения такой помощи:

  • подается заявление и бизнес-план.
  • вопрос о предоставлении помощи рассматривается специальной комиссией, которую организует ЦЗ. Гражданин может присутствовать при рассмотрении его вопроса;
  • комиссия оформляет свои выводы протоколом;
  • решение о предоставлении помощи принимается начальником ЦЗ не позднее 10 рабочих дней со дня подачи документов безработным, с учетом выводов комиссии.

Помощь выплачивается в течении 14 дней со дня государственной регистрации юрлица либо ФЛП.

Если безработный не прошел госрегистрацию в течении 30 календарных дней без уважительных причин, он теряет право на помощь.

Нужно отметить, что выплата такой помощи «осуществляется в пределах средств, предусмотренных для этого бюджетом Фонда на текущий год». «Буквально это означает, что у Фонда могут закончиться средства в этом году до момента вашего обращения. Уточняйте этот момент в центре занятости при подаче заявления», – обратили в внимание в «Донбасс SOS».

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