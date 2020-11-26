YASNO обнародовал тариф на газ для населения на декабрь

В декабре стоимость голубого топлива от YASNO (ООО «Донецкие энергетические услуги») остается без изменений: цена кубометра, как и в ноябре, будет составлять 6,49 грн с НДС. Присоединиться к поставкам газа от YASNO можно на сайте компании, с помощью Viber-бота или в одном из более 20 энергоофисов, расположенных во всех крупных городах региона, а также в банковских отделениях ПУМБ в Краматорске, Славянске и Соледаре.

Напомним, по закону поставщики газа должны обнародовать свои тарифы за 5 дней до начала месяца. Цена зависит от ситуации на рынке. Заботясь о своих клиентах, поставщик YASNO не повысил стоимость топлива в декабре.

«Зимой потребление газа традиционно растет. Многие семьи Донетчины используют его для отопления своих домов. Мы в YASNO понимаем это и зафиксировали свой тариф на декабрь одними из первых. Несколько десятков тысяч семей Донетчины, которые уже выбрали нашу компанию поставщиком газа, и те, кто оформит договор в ближайшее время, смогут платить за потребленное в декабре топливо по выгодной цене», – отметил директор YASNO в Донецкой области Александр Северин.

Кроме выгодной цены на газ, YASNO предлагает:

единый Личный кабинет для расчетов за газ и электроэнергию;

оплату без комиссии;

обслуживание в удобных онлайн-сервисах и комфортных энергоофисах.

Справка:YASNO – поставщик электроэнергии, газа, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Черкасской областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.