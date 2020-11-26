В карантин: Основные причины пересечения КПВВ и страхи

Основной причиной пересечения линии разграничения в октябре было проведывание родственников и решение проблем с пенсионными и социальными выплатами. Об этом свидетельствует аналитика БФ «Право на защиту» («Право на захист»), передают «Донецкие новости».

Мониторы «Права на защиту» в течение месяца проводили опрос людей, которые пересекали КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Были опрошены 325 человек, из них 35% – мужчины, 65% – женщины, большинство из них – старше 65 лет:

28% респондентов проживают на подконтрольной Украине территории;

68% проживают в «Л-ДНР»;

4% ответили, что проживают время от времени «то там, то там».

Основная причина пересечения линии разграничения в октябре (46% ответов респондентов) – проведывание родственников. Причем, чаще всего касается родственников, которые находятся на неподконтрольной Украине территории.

В 23% случаев люди пересекали КПВВ для решения проблем с пенсионными и социальными выплатами (в основном, жители «Л-ДНР»). Также 18% респондентов направлялись из «Л-ДНР» на подконтрольную территорию, чтобы снять деньги с банковских карт.

Также пересекавшие называли такие причины:

13% – получение медицинской помощи (для этого в «Л-ДНР» направляется больше людей, чем на подконтрольную территорию);

12% – для решения проблем с украинскими документами;

10% – проверка собственности, недвижимости (как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории);

4% – похороны и посещение могил (преимущественно с этой целью люди ехали в «Л-ДНР»);

2% – получение образования (равноценно для территорий по обе стороны линии соприкосновения).

При пересечении люди больше всего переживают, что их не пропустят через линию разграничения. При этом на КПВВ «Станица Луганская» абсолютное большинство опасается, что их не пропустит именно украинская сторона. При пересечении КПВВ «Новотроицкое» примерно одинаковые опасения о непропуске как с украинской стороны, так и со стороны «ДНР» на контрольно-пропускном пункте «Еленовка».

Люди также переживают, что у них могут конфисковать грузы из-за ограничений разрешенных объемов – 16% ответов касалось КПВВ «Новотроицкое», 12% КПВВ «Станица Луганская».

3-4% респондентов из неудобств отметили большое расстояние в буферной зоне, которое необходимо проходить пешком.

Как отметили в БФ «Право на защиту», опрос проводился с целью изучения основных потребностей, проблем людей на КПВВ. Результаты анализа позволят упростить условия пересечения линии разграничения, ускорить доступ к услугам на подконтрольной территории.

Напомним, в октябре количество людей, которые смогли пересечь линию разграничения на Донбассе, по сравнению с сентябрем сократилось на 77% и составило всего 20 тыс. человек. Кроме того, это лишь 1,6% от пересечений в октябре 2019 года (год назад КПВВ в этом месяце пересекли 1,3 млн чел.).