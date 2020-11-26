Вместе с котами: В многоэтажке Краматорска живет енот-полоскун (Фото, видео)

В Краматорске в обычной семье живет енот-полоскун, передает «Восточный проект».

Евгении Остратенко енота подарил супруг. Он купил его этим летом во время отдыха на Азовском море. С тех пор енот-полоскун живет в квартире у семейной пары.

«Я даже не помню, откуда у меня появилось желание завести енота. Может в каком-то фильме увидела. Но очень сильно хотела такого домашнего питомца» – говорит Евгения.

Енот Сёма не единственное животное в семье, с ним проживает три кота. Новый член семьи изменил образ жизни всех жителей квартиры. Появление необычного соседа на своей территории коты восприняли настороженно, но спустя некоторое время все подружились. Енот оказался не агрессивным, ласковым и игривым. Да и кошачий корм он не очень любит. Поэтому претензий у котов к новому соседу совершенно нет.

«Встает Сёма рано, с 4:30 до 5:30. Выходит из своей клетки и направляется к моей кровати. Забирается на меня и начинает вылизывать, урурукать (он издает характерные звуки), и я просыпаюсь. Любит покушать виноград, гранат, различные овощи и фрукты, галетное печенье. Никакого специального корма для енотов нет», – делится хозяйка питомца.

Для Семы супруг смастерил специальную трехэтажную клетку. Еноту больше всего нравится находиться на 3-м этаже. «Она никогда не закрывается. В ней зверек только спит. Все остальное время – квартира в его распоряжении. В туалет ходит в специальный лоток», – продолжает Евгения.

«Я обожаю своего питомца. Поражаюсь, насколько он умен. Сёма может открыть баночку меда и лапкой доставать лакомство. Находит по запаху спрятанное печенье. Может лапкой открывать шкафчики на кухне. Выполняет команды и слушается», – делится краматорчанка.

А еще енот прекрасно справляется с ролью модели – фотографии и видеоролики с участием Семы набирают большое количество просмотров на страничке Евгении в Instagram.