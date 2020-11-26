Основные расходы – образование: На Донетчине утвердили проект областного бюджета

Бюджет Донецкой области на 2021 год сбалансированный – при доходах в 4 млрд 783,6 млн грн расходы заложены также на уровне 4 млрд 783,6 млн грн. Сегодня, 26 ноября, проект бюджета утвердила коллегия Донецкой облгосадминистрации.
На 2021 год объем доходной части областного бюджета (с учетом трансфертов из государственного бюджета) прогнозируется в сумме 4 млрд 783 млн 637,9 тыс. грн и состоит из общего и специального фондов.
Прогнозная сумма доходов общего фонда (с учетом трансфертов из госбюджета) – 3 млрд 428 млн 868,8 тыс. грн (72% всех доходов) и состоит из:
- закрепленных за областным бюджетом поступлений общегосударственных налогов и сборов (обязательных платежей), местных налогов и сборов и других платежей – 2 млрд 430 млн 972,4 тыс. грн;
- трансфертов из государственного бюджета – 997 млн 896,4 тыс. грн.
Прогнозная сумма доходов специального фонда – 1354769,2 тыс. грн (28% всех доходов) и состоит из:
- налогов, сборов и других поступлений – 211 млн 089,6 тыс. грн;
- собственных поступлений бюджетных учреждений – 140 млн 389,2 тыс. грн;
- трансфертов из государственного бюджета – 1 млрд 003 млн 290,4 тыс. грн.
Расходная часть областного бюджета составит 4 млрд 783,6 млн грн. «Из них наибольшая доля приходится на содержание учреждений бюджетной сферы областной собственности и проведения региональных мероприятий», – отметила директор Департамента финансов ДонОГА Ирина Конакова.
В частности, среди основных расходов:
- образование – почти 1,8 млрд грн (38% от всей расходной части бюджета);
- здравоохранение – 440 млн грн (8%);
- социальная защита, социальное обеспечение, выполнение молодежных программ и оздоровления – 523 млн грн (11%);
- культура и искусство, физкультура и спорт – 277 млн грн (6%);
- другие отрасли – 1 млрд 763 млн грн (37%).