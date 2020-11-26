На базе психбольницы: На Донетчине определили новое место для мобильного ковид-госпиталя

Внебольничный госпиталь для больных COVID-19 в Донецкой области будет развернут на базе областной психиатрической больницы в Славянске. При этом первоначално рассматривались города Краматорск и Мариуполь. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования (фракция «Слуга народа») Михаил Радуцкий.

«Правительство выделило 118 млн грн на развертывание трех полевых госпиталей – в Киеве, Одессе и в Донецкой области. Первоначально планировался Краматорск, но потом областная администрация выбрала город Славянск – областную клиническую психиатрическую больницу», – сказал он.

Радуцкий пояснил, почему выбор в итоге пал на психиатрическую больницу в Славянске: «Площадь здания – 7000 кв. м, оно снабжено водо- и теплоснабжением. Там есть, самое главное, достаточное количество электроэнергии».

На данный момент уже определен руководитель госпиталя, сформирован отряд врачей, немедицинского и среднего медицинского персонала. «Также разработан поэтажный план, где и что должно быть расположено. Обработан логистический план – питание, стирка, белье и прочее. Проблема в том, что область не сделала закупку препаратов, средств индивидуальной защиты, питания и оборудования. Но они говорят, что этим занимаются», – рассказал Радуцкий.

Он добавил, что решение об организации госпиталей было принято на совещании у президента 10 октября. Формально, показатели для открытия такого госпиталя еще не достигнуты (в Донецкой области загруженность коек – менее 60%), но учреждение должно быть готово к развертыванию уже сейчас.

«Развертывание ковидних госпиталей является выполнением одного из пунктов постановления Верховной Рады о мерах по противодействию Коронавирусная болезни. Эти госпитали должны разворачиваться, когда загруженность коек в регионе превышает 70%», – уточнил Радуцкий.

Ранее центральная и областная власти сообщали, что склоняется к организации заведения в Краматорске. Однако из ответа на запрос Радио Свобода оказалось, что исполнительный комитет городского совета Краматорска до сих пор не получал распоряжений относительно расположения мобильного госпиталя.

Как сообщалось ранее, при необходимости крупные внебольничные госпитали в Донецкой области планировали развернуть в Краматорске (в первую очередь) и в Мариуполе (дополнительно). Согласно рекомендациям Минздрава, ориентировочно такой госпиталь должен иметь 500 мест. На Донетчине же подготовили расчеты на разворачивание мобильного госпиталя на 220 мест, в нем будут работать 10 медицинских бригад по 12 чел., в каждой из которых – 3 врача, 6 медсестер и 3 санитарок.

Власти Донетчины провели осмотр помещений (пустующее здание завода, стадион, несколько школ-интернатов), которые потенциально можно было бы использовать под такое лечебное учреждение. Основная проблема – нехватка медицинского персонала, который можно было бы выделить дополнительно.