Пострадали дед и внук: Украинская сторона опровергает обстрелы поселка Александровка

В «ДНР» в поселке Александровка дедушка и внук были травмированы не в результате обстрела, а, вероятно, в результате подрыва на мине. Такое мнение сегодня, 26 ноября, высказала пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группы, комментируя данные ОБСЕ.

Согласно отчету ОБСЕ, 12 ноября в ходе обстрела произошли взрывы в поселке Александровка. В результате которых мужчина (60–69 лет) и его внук (20–29 лет) потеряли слух.

Украинская сторона настаивает, что не производила обстрелы данной территории. Отметим, что Александровка расположена под Донецком, на линии разграничения рядом с «республиканским» контрольно-пропускным пунктом «Александровка», находящемся на едином транспортом коридоре с украинским КПВВ «Марьинка».

«В этот день (12 ноября, – ред.) по данным СММ ОБСЕ информация о нарушениях со стороны ВСУ отсутствует. "Режим тишины" российской стороной в течение 12 ноября не запрашивался. Более того, о нарушениях в районе КПВВ "Марьинка" в отчетах СММ ОБСЕ в период с 1 по 23 ноября никакой информации не было», – отметили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ.

«С другой стороны, наблюдательными группами украинской стороны СЦКК было зафиксировано в соответствующем районе несколько взрывов, похожих по характеру на подрывы минно-взрывных заграждений. Это позволяет сделать вывод, что гражданские лица пострадали, подорвавшись на минах, установленных на линии разграничения», – продолжили в пресс-службе.