В полуподвале: Житель Горловки рассказал, как прошел перепись «резервистов»

В неподконтрольной украинской власти Горловке не успевают по домам разносить «повестки» с требованием находящимся в запасе явиться в пункт сбора граждан. Об этом в соцсети рассказал горловчанин Егор Воронов, который посетил пункт сбора сегодня, 26 ноября.

Он отметил, что как и по всей «ДНР» с понедельника, 23 ноября, жителям Горловки начали приходить SMS-сообщения: «Гражданам, имеющим мобилизационное предписание или получившим повестку военного комиссариата, необходимо явиться на пункты сбора в указанные сроки, при себе иметь паспорт».

На работе Воронову сообщили, что все списки сотрудников передали в «военкомат» и нужно ждать «повестку». «Работники ЖЭКа или почты, по идее, должны принести предписание, уведомление или повестку. Ждите. Мы уже все списки по военнообязанным подали», – сказали мужчине.

Воронов 4 дня ждал «повестку», ее так и принесли. При этом каждый день приходили SMS-ки от «управления народной милиции ДНР» («республиканская» армия).

«Кстати, в Горловке ни от кого не слышал, чтобы домой приходили представители военной комендатуры и делали перепись военнообязанных, как об этом говорят в Донецке», – отметил он.

На сайте «администрации» Горловки опубликовали информацию, куда именно нужно приходить горловчанам. «Гражданам, пребывающим в запасе (офицерского и рядового состава), с 23.11.2020 по 27.11.2020 с 9:00 до 17:00 необходимо прибыть к зданию Дворца культуры "Кочегарка" (пункта предварительного сбора граждан отдела военного комиссариата Донецкой народной республики по городу Горловка), расположенного по адресу: проспект Ленина, 1. При себе иметь паспорт, документ воинского учета и мобилизационное предписание при наличии. Явка обязательна!», – говорилось в объявлении от 21 ноября.

Поскольку Воронов «повестку» так и не получил, то решил сам сходить на пункт сбора.

«Горловский пункт сбора расположен с задней стороны ДК "Кочегарка", о чем свидетельствует надпись со стрелочками на входе со стороны памятника Изотову. На улице дежурит патруль полиции, а внутри – представители комендатуры. Для пункта выделено полуподвальное помещение. При входе пирометром на запястье измеряют температуру. Как вы понимаете, заходить нужно в масках (сами сотрудники тоже в них). Очереди нет», – описывает ситуацию горловчанин.

«Подходите к начальнику пункта сбора, предъявляете паспорт и военный билет (ну, или документ его заменяющий). Данные вносят в список – Ф.И.О., прописка, статус военнообязанного. Спрашивают о семейном положении, детях и номер телефона. Расписываться нигде не нужно… Вся процедура занимает от силы 7 минут. Больше никаких вопросов или, так сказать, указаний», – продолжил он.

Начальник пункта сбора подтвердил, что действительно работники почты и ЖЭКа не всем успевают разнести «повестки», поэтому приходить можно без них.

«Честно говоря, военнослужащий из меня такой же, как из естественных удобрений поражающий элемент стрелкового оружия. Да и сам я годен только к нестроевой службе. Даже военный корреспондент, думаю, вышел бы не ахти. Но все мы понимаем, что, как не призывай "минские договоренности", жить Горловка все же продолжает в прифронтовом статусе (что подтверждают участившиеся вечерние арт-мелодии за окном). А у этого статуса свои обязанности», – резюмировал Воронов.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 23 ноября по 27 ноября всем «пребывающим в запасе» предписали явиться на пункты предварительного сбора. Аналогичные мероприятия с 17 по 21 ноября проводились в «ЛНР».

В этой связи с утра 22 ноября в Донецке проводили поквартирный обход представители «военной комендатуры» и «народной милиции ДНР» («республиканская» армия). Они собирали сведения о проживающих и о соседях. Причем интересовались информацией и о женщинах. Некоторым мужчинам вручили «повестки» о необходимости прибыть в пункт сбора. 23 ноября жители «ДНР» начали получать на свои телефоны SMS с требованием явиться в «военкоматы».