Фонд Рината Ахметова передал аппарат ИВЛ больнице в Черкасской области

Центральная районная больница города Монастырище (Черкасская обл.) получила высококлассный аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

«Наш район – крайняя точка Черкасской области. Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за столь дорогостоящий и жизненно необходимый подарок – аппарат искусственной вентиляции легких», – сказала директор больницы Наталья Мороз.

Начальник Управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации Олег Найдан отметил, что «коронавирус непосредственно затронул наш район, причем достаточно сильно». Поэтому аппарат ИВЛ сейчас очень нужен медикам.

«Такой аппарат – это действительно прекрасный подарок больнице, который будет необходим и для помощи пациентам с различными диагнозами, для спасения их жизней», – добавила замглавы Черкасской ОГА Лариса Кошевая.

Наряду с аппаратом ИВЛ врачи отделения интенсивной терапии получили комплекты медицинской спецодежды, сшитые для них по индивидуальным размерам по спецзаказу Фонда Рината Ахметова.

«В рамках беспрецедентного проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" Фонда Рината Ахметова государственные больницы страны получили более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и 337 тысяч экспресс-тестов. Ключевым элементом помощи стране стала закупка для государственных больниц свыше 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Уже 185 высококлассных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова поступили в опорные государственные больницы в 18 регионах Украины. Это реанимационное оборудование высокого класса. Такие аппараты будут актуальны даже через много лет и необходимы для лечения тяжелобольных, спасения жизни людей по всей Украине», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.