Чтобы вместе смотреть матчи: На Донетчине стартовал проект «Давай, вболівай!» (Фото)

В Донецкой области стартовал социальный проект для молодежи «Давай, вболівай!», организаторами которого выступили хоккейный клуб «Донбасс» и Фонд Бориса Колесникова. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

В рамках новой инициативы Фонд и клуб займутся техническим оснащением учебных заведений региона, в которых сформированы хоккейные и футбольные фан-клубы. Это позволит школьникам и студентам собираться у новых телевизоров и болеть за ХК «Донбасс» и ФК «Шахтер».

«У донецких клубов очень много болельщиков по всей области. Своим проектом мы решили объединить юных фанатов в одну большую спортивную семью. В карантинные времена, когда болельщикам запрещен доступ на трибуны стадионов и арен, "Давай, вболівай!" даст возможность ребятам в кругу единомышленников смотреть матчи с участием любимых клубов, дружно болеть, радоваться победам и поддерживать друг друга в моменты поражений. Наша миссия – популяризировать спорт, хоккей и футбол в частности, прививать молодежи привычку вести здоровый образ жизни», — рассказывает София Мудрык, директор Фонда Бориса Колесникова.

В рамках проекта школа №16 Константиновки уже получила новый плазменный телевизор LG, и школьники смотрели телетрансляции игр с участием донецких клубов.

Кроме того, перед хоккейным поединком «Донбасс» – «Краматорск» с детьми в режиме онлайн пообщался известный спортивный комментатор Александр Сукманский. Он ответил на вопросы, рассказал о тонкостях профессии и курьезах в эфире. Во время просмотра матча к ребятам присоединился игрок «Донбасса» Максим Разумов, а футбольный поединок «Боруссия М» – «Шахтер» ученики смотрели в компании хоккеистов Дмитрия Игнатенко, Никиты Колесниковса и Никиты Буценко.

Спортсмены же благодарны молодежи за создание фан-клубов, веру в донецкие команды и поддержку. Так, капитан ФК «Шахтер» Андрей Пятов записал для учеников константиновской школы №16 видеоприветствие из Германии со словами благодарности и восхищения.

«У молодежного проекта "Давай, вболівай!" – социальная миссия. Он стимулирует молодых, активных, инициативных людей интересоваться хоккеем и футболом, заниматься спортом, объединяться в мини-сообщества, заводить новые знакомства по интересам. Эти подростки не ходят бесцельно по улицам, не пробуют алкоголь и запрещенные вещества. Они собираются в своих школах и училищах и болеют за нас. Мы это ощущаем и очень ценим. Это побуждает радовать фанатов красивой игрой и победами», – в свою очередь говорит Максим Разумов, нападающий ХК «Донбасс».

В ближайшее время новый плазменный телевизор в рамках проекта будет установлен в общеобразовательной школе №17 Дружковки.