«Покормить» и «порисовать» пластиком: На Азовском побережье активисты учат сортировке мусора (Фото)

В Донецкой области завершилась акция «Eco Callenge» в которой приняли участие отельеры Азовского побережья региона (Мариуполь, Юрьевка, Белосарайская Коса, Мелекино, Ялта, Урзуф, Мангуш, Рыбацкое, Бабах-Тарама и другие). С 28 августа по 25 ноября пансионаты, отели, базы отдыха проводили раздельный сбор и сортировку отходов.

Победителем стала команда пансионата «Лайм» из села Юрьевка, которая задокументировала передачу 5 тонн отходов на переработку. Отель получил контейнеры для создания сортировочной станции на своей территории.

«Но главная победа была в том, что во время конкурса на переработку было отправлено более 50 тонн вторсырья, а мусор не смыло в море», – сказала руководитель общественной организации «Еко Гурт» Анна Чебан.

Проект был комплексным, поскольку включал в себя как информационную кампанию, в ходе которой сотрудникам и владельцам разъясняли преимущества сортировки отходов, так и обустройства контейнерами в соответствии с видами отходов: «бумага», «пластик», «стекло» и «металл» на 20 предприятиях гостиничного бизнеса.

«Пластик загрязняет окружающую среду, разлагается сотни лет и вредит животным. Морские обитатели, птицы часто становятся его жертвами, принимая пластиковые фрагменты за еду или запутываясь в них. Например, на Черном море доля одноразового пластика достигает 68% от общего количества пластика, на Азовском море – до 90%!», – объясняет Чебан.

Некоторые отели на Азовском побережье уже сортируют мусор. Например, владелица частной базы отдыха «Три дельфина» в Мелекино Анна Федай рассказывает, что они уже три сезона подряд ставят баки для пластиковых бутылок. «Отдыхающие бросают пластик в специальный бак, а остальную часть мусора – в другой. Люди все сами прекрасно понимают», – уверяет она.

Но даже при наличии нескольких сознательных предпринимателей в разгар сезона остается много отходов, пригодных для переработки. «ПЭТ и стеклянные бутылки, жестяные банки и многое другое... Для предприятий цена на вывоз мусора намного выше, чем для нас, жителей многоквартирных домов. Кроме того, наш кошелек не зависит от того, сколько мусора мы выбрасываем. Но для гостиничного бизнеса ставка рассчитывается в зависимости от общего веса мусора. В среднем в течение сезона за пару дней заполняется большой бак объемом 1100 литров, его выемка стоит 150 грн. Поэтому учреждениям досуга выгодно сортировать отходы, сдавать их на переработку и получать за это деньги, а также способствовать развитию экологической сознательности клиентов и персонала. Факт сортировки отходов говорит об уровне цивилизованности, ответственности и устойчивости бизнеса», – говорит эко-лектор и тренер проекта Валентина Абалмасова:

Как рассказали в ОО «Еко Гурт», еще до начала проекта они получали запросы от некоторых отельеров, а также приходили со своей инициативой «Море без мусора» в другие отели и предлагали им присоединиться. Но, по словам Анны, не все отели готовы сортировать отходы и считают это сложным. Поэтому, чтобы повысить интерес к теме сортировки и переработки, команда организовала в октябре выставку «Re-more» в Центре современного искусства им. А. Куинджи в Мариуполе. На выставке были представлены картины мариупольских пейзажей, созданные из пластиковых крышечек.

«Когда я впервые увидела картины, я была очень впечатлена тем, как такой экошедевр может быть сделан из обычных крышечек. Эти экспонаты побуждают вас задуматься о вреде, который человечество наносит природе, а именно морю. Я бы с удовольствием сделала пару уроков такого "рисования" крышечками, потому что это, безусловно, успокаивает и дает возможность побыть наедине с собой, со своими мыслями», –сказала посетительница выставки Оксана Николаенко.

Кроме того, активисты организации летом 2021 года планируют установить эко-скульптуры для сбора пластика на пляжах Мариуполя. Проект назвали «Re-Mo-Re». Эта инициатива, в партнерстве с Зеленым советом Мариуполя, предусматривает расположение на пляжах инсталляций в виде огромных животных, которых нужно «кормить» пластиком. Такие произведения искусства, по мнению экогуртовцев, будут способствовать очищению пляжей от пластиковых отходов, привлекут и детей, и взрослых к сортировке отходов.