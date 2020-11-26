Ковидные больницы «ДНР» обеспечены медикаментами на 15-35%, – «минздрав»

В «ДНР» госпитальные базы, выделенные под COVID-19, обеспечены профильными группами лекарственных препаратов всего от 15% до 35%. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает «минздрав ДНР» по итогам селекторного совещания «главы ДНР» с руководителями лечебных учреждений.

О проблеме с медикаментами рассказал «и.о. министра здравоохранения» Александр Оприщенко. «На сегодняшний день это самая больная тема. Несмотря на большое количество выделенных денег, к сожалению, обеспеченность ковидных баз лекарственными препаратами остается достаточно низкой – от 15 до 35%», – отметил Оприщенко.

По его словам, наблюдается нехватка антибиотиков широкого спектра действия, низкомолекулярных гепаринов, антиагрегантов, лекарственных препаратов общей группы для проведения сопроводительной терапии и прочих медикаментов. Ситуацию Оприщенко объясняет высоким спросом на фармацевтическом рынке России.

Недостаток лекарственных препаратов медики отмечают в:

Центральной городской клинической больнице № 3 г. Донецка;

Городской больнице № 5 г. Макеевки;

Отделенческой больнице станции Дебальцево;

Центральной городской больнице Докучаевска;

Центральной городской больнице в Зугрэсе.

Кроме того, в ряде медучреждений Донецка и Макеевки наблюдается задержка поставок медикаментов и медицинских изделий. Такие перебои отмечаются в следующих клиниках:

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака;

Центральная городская клиническая больница № 6 г. Донецка

Клиническая Рудничная больница г. Макеевки;

Перинатальный центр г. Макеевки.

В «ДНР» создана единая «республиканская» компания по закупкам медпрепаратов – Торговый дом «Лекарства Донбасса». По словам ее директора Константина Шелегеды, план по поставкам медикаментов на IV квартал выполнен на 60%.

«У нас одна машина находится на таможенном посту, одна загружена в Нижнем Новгороде и сегодня ночью отбыла в нашем направлении. В пятницу еще одна машина направляется к нам из Москвы. Это антибиотики, противовирусные препараты и антикоагулянты», – сказал Шелегеда.

При этом в «минздраве» заверяют, что кислородных точек в госпитальных ковидных базах достаточно. Тем не менее, «глава ДНР» Денис Пушилин дал поручение министру здравоохранения взять на контроль ситуацию с обеспеченностью кислородом медучреждений в праздничные и послепраздничные дни. «Этот вопрос надо решать уже сейчас, чтобы не получилась такая же ситуация, как с обеспеченностью лекарственными препаратами! Проверьте ситуацию на каждом объекте!», – приказал Пушилин.

На селекторе напомнили, что в «ДНР» работают 39 ковидных баз на 2600 коек. Свободных мест – более 30%.