56% от потребностей: В 2021 году международные доноры помогут почти двум миллионам жителям Донбасса

В 2021 году 3,4 миллиона жителей Донбасса будут нуждаться в гуманитарной помощи для обеспечения достойной жизни. При этом международные организации планируют предоставить помощь 1,9 миллиону (56% от потребностей) пострадавших от вооруженного конфликта. На эти цели понадобится 168 млн долл. США. Об этом говорится в Плане гуманитарного реагирования на 2021 год, который сегодня, 26 ноября, представило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине, передают «Донецкие новости».

В Управлении отметили, что в результате вооруженного конфликта уже погибли более 3000 мирных жителей и более чем 7000 получили ранения. Кроме войны жизнь людей ухудшает пандемия COVID-19, которая продолжится по крайней мере до середины 2021 года.

«Поскольку боевые действия продолжаются, а пандемия COVID-19 ухудшила уже сложную гуманитарную ситуацию на востоке Украины, ожидается, что в 2021 году 3,4 млн человек будут нуждаться в гуманитарной помощи. Хотя количество людей, нуждающихся в помощи, осталось на уровне 2020 года, их потребности существенно увеличились. К наиболее уязвимым группам населения относятся люди пожилого возраста, люди с инвалидностью, возглавляемые женщинами домохозяйства, дети и почти 340 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в неподходящих условиях», – говорится в Плане.

Также уточняется, что из 3,4 миллионов нуждающихся в помощи, 1,5 млн человек проживают на подконтрольной Украине части Донбасса, 1,7 млн – в «Л-ДНР».

В 2021 году более 120 гуманитарных партнеров планируют оказать помощь, которая будет предоставлена 1,9 млн жителям Донбасса (56% от всех нуждающихся), из них помощь получат:

1,13 млн проживающих на подконтрольной Украине территории;

0,77 – на неподконтрольной.

Данная помощь будет касаться всех секторов: продовольствие, денежная помощь, поддержка бизнеса, медицины, образования, защита прав человека и пр. На эти цели в 2021 году планируется привлечь 168 млн долл.

Также на предоставление услуг правительственным организациям Украины в плане заложено 2,5 млн долл.

«Уже почти 7 лет миллионы людей на востоке Украины хотят мира. А пока в основном продолжают полагаться на гуманитарную помощь десятков учреждений ООН, международных и национальных неправительственных организаций. С болью в сердце я представляю 6-й план помощи и обращаюсь за донорской поддержкой для наиболее незащищенных детей, женщин и мужчин, которые рассчитывают на нас, ожидая, когда наконец наступит мир… В 2021 году гуманитарное сообщество продолжит оказывать жизненно необходимую помощь, обеспечивать доступ к основным услугам и социально-правовую защиту людей, пострадавших в результате конфликта и пандемии COVID-19», – сказала в ходе презентации документа Оснат Лубрани, координатор Управления ООН по гуманитарным вопросам в Украине.