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Пересечение линии разграничения: В «ЛНР» у мужчин забрали сыр, колбасу, одежду (Фото)

26.11.20 21:08

На контрольно-пропускном пункте «ЛНР» у троих мужчин забрали товар, который они везли на «кравчучках» с подконтрольной Украине части Луганской области. «Таможенники» оценили общую стоимость изъятого в 1 млн руб. (408 тыс. грн по местному курсу валют). Об этом сегодня, 26 ноября, сообщил председатель «гостаможни ЛНР» Юрий Афанасьевский.

Так, 24 ноября трое жителей Луганска пересекли КПВВ «Станица Луганская» и последовали в направлении «ЛНР». У них были две ручные тележки, груженные сумками, мешками и картонными коробками.

Мужчин досмотрели на «республиканском» контрольно-пропускном пункте.

«В ходе их осмотра обнаружены элитные сыры и мясная продукция иностранного производства, кассовые аппараты и комплектующие к ним, металлические изделия без маркировки, трикотажные изделия, женская обувь, а также стиральный порошок иностранного производства. Документы, подтверждающие законность нахождения указанных товаров на территории республики, отсутствуют. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара составляет около 1 млн руб.», – сказал Афанасьевский.

Товар у мужчин представители «ЛНР» забрали. Объяснили это тем, что через линию соприкосновения запрещено перемещать товары в коммерческих целях.

Более того, теперь луганчан еще проверяют по факту уклонения от уплаты «налогов».

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