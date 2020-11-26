В «ДНР» лишь половина медиков получила «ковидные надбавки»

В «ДНР» лишь 56% медиков, работающих с больными COVID-19, получили «ковидные надбавки». Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает «минздрав ДНР» по итогам селекторного совещания «главы ДНР» с руководителями лечебных учреждений.

«"Ковидные надбавки" медикам республиканских госпитальных баз на сегодня выплачены в среднем на 56%, в муниципальных этот процент еще ниже», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «правительство» уже приняло решение о дополнительном финансировании. В этой связи надеются, что «ковидные» выплаты за октябрь будут закрыты.

«Глава ДНР» Денис Пушилин сообщил, что в «республике» есть смертельные случаи от COVID-19 среди медработников. «К сожалению, коронавирус унес жизни многих медиков. Одна из потерь – республиканский анестезиолог министерства здравоохранения Смирнова Наталья Николаевна, которая внесла огромный личный вклад в спасение пациентов, переболевших ковид», – сказал он о последнем из летальных случаев.

Напомним, на данный момент ковидные больницы «ДНР» обеспечены медикаментами лишь на 15-35%. Лекарств не хватает в профильных клиниках даже Донецка и Макеевки. В «ДНР» работают 39 ковидных баз на 2600 коек.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 26 ноября в Украине COVID-19 заболели 677 189 человек (317 395 пациентов выздоровели, 11 717 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 21 347 случаев (выздоровели – 9 638 пациентов, летальных случаев – 476), Луганской области – 5 925 случаев (выздоровели – 3 707 пациента, летальных случаев – 154).

В «ДНР» – 10 332 случая коронавируса (выздоровели – 4 964 человека, летальных случаев – 958). В «ЛНР» – 1 765 случаев коронавируса (выздоровели – 1 525 человек, летальных случаев – 137).