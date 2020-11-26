КПВВ на Донбассе останутся ограниченными до середины лета 2021 года, – прогноз ООН

В связи с пандемией коронавируса пересечение КПВВ на Донбассе будет существенно ограничено, скорее всего, до середины лета 2021 года. Такой прогноз приведен в Плане гуманитарного реагирования на 2021 год, который сегодня, 26 ноября, представило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине, передают «Донецкие новости».

В документе отмечается, что COVID-19 будет оставаться основным фактором влияния по крайней мере до середины 2021 года. Также ожидается, что ситуация ухудшится в предстоящий зимний период.

«Вероятно, работа контрольных пунктов на линии разграничения будет оставаться существенно ограниченной минимум до середины лета 2021 года», – говорится в Плане.

В Управлении ООН подчеркнули, что уже в нынешнем году ограничения относительно пересечения линии разграничения «еще больше усилили уязвимость людей». Еще сложнее стала ситуация на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

При этом в организации возлагают надежду на полноценном открытии КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области, что разгрузит действующий КПВВ «Станица Луганская». «Полноценная работа двух новых пунктов пропуска в Луганской области обеспечит долгожданное облегчение ситуации в местных громадах. Люди смогут быстрее пересекать линию разграничения и будут иметь улучшенный доступ к ряду услуг: банковских услуг, административной поддержки и медицинской помощи», – говорится в документе.

Как сообщалось ранее, Планом гуманитарного реагирования предполагается в 2019 году предоставить помощь 1,9 млн жителям Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. На эти цели понадобится 168 млн долл. США. При этом на Донбассе в помощи нуждаются 3,4 млн человек.