В вопросе достижения мира на Донбассе есть движение вперед, – Офис президента

У президента Украины Владимира Зеленского есть видение того, каким образом достичь мира на Донбассе. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба ОП.

«Если президент Зеленский не будет все для этого (установления мира на Донбассе, – ред.) делать, этого не произойдет. Потому что этот мир выгоден в первую очередь нам, ведь это территория Украины, и там есть граждане Украины. Без желания и постоянных действий со стороны президента не получится достичь мира», – отметил Тимошенко.

Он напомнил, что на Донбассе 4 месяца сохраняется «режим тишины», хотя есть и факты гибели военных, и обстрелы. Однако по сравнению с прошлыми годами войны количество этих потерь и обстрелов уменьшилось в разы.

Тимошенко считает, что в вопросе достижения мира в Украине есть движение вперед, а не «бег на месте». «Никто не мог два или три года назад подумать, что Сенцов (бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, – ред.) сюда вернется. Или о том, что мы сможем вернуть такое количество людей. Определенными шагами – они могут быть маленькими, но мы все равно движемся», – пояснил он.

Замглавы Офиса президента добавил, что для достижения мира и реинтеграции неподконтрольного Донбасса украинская власть также восстанавливает страну, ремонтирует дороги, восстанавливает инфраструктуру – чтобы у людей на неподконтрольных территориях был пример, как можно жить в Украине.