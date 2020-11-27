Нечего сеять панику: Министр соцполитики заверила, что пенсии выплатят вовремя

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что задержек по социальным выплатам не будет, а проект госбюджета-2021 не предусматривает сокращения ни одной социальной выплаты, передает «ТСН».

«Недавно, 25 ноября, мы закрыли сведения по пенсии на декабрь. 4 декабря планово начнется выплата пенсий, все будет обеспечено. Никакой задержки, кстати, по социальным выплатам нет. И об этом сегодня сказал министр финансов. Нечего волноваться и нет смысла сеять панику среди людей», – сказала Лазебная в эфире одного из телеканалов.

Министр подчеркнула, что бюджет на 2021 год не предусматривает никакого сокращения социальных выплат.

«Сегодня мы одобрили проект бюджета, и я, как министр соцполитики и как человек вам скажу: да, конечно, я бы хотела больше денег на социальные программы и социальные инициативы. Но есть объективная реальность и надо это учитывать. И я хочу поддержать министра финансов – надо балансировать и иметь трезвую голову, как это правильно сделать. Но между тем, несмотря на то, что сегодня люди взволнованы, глобальный кризис, люди не имеют уверенности в завтрашнем дне, бюджет на 2021 год не предусматривает, во-первых, никакого сокращения никаких социальных выплат. Второе – прожиточный минимум растет, маленькими темпами в 9,3%, но помощь, которая к нему привязана, тоже будет повышена. И мы будем над этим работать, чтобы не было не только задолженности, а чтобы и был рост», – сказала Лазебная.