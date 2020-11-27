Переговоры ТКГ по Донбассу затащили в тупик сами переговорщики, – Фокин

После скандала вокруг увольнения 88-летнего Витольда Фокина из украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) свое первое за длительное время интервью Фокин решился дать «КП в Украине». В этом интервью он рассказал в том числе о том, что переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу затащили в тупик сами переговорщики.

По словам Фокина, его уход из делегации был преждевременным – все еще оставались реальные возможности сдвинуть переговоры с мертвой точки. «Но что об этом теперь говорить: то, что случилось – уже произошло. Поразительно точно об этом сказал в своем интервью Александр Мороз: "Мотивы увольнения Фокина не государственные, не политические, не идеологические, а… пропагандистские"», – сказал он.

«На этом примере власть показала, что ожидает любого, кто осмелится выступать за прекращение войны, говорить о мире», – добавил Фокин.

По его словам, причины того, что с поста главы украинской делегации дважды увольнялся Леонид Кучма, можно понять. «Переговоры затащили в тупик сами переговорщики, с обеих сторон, в том числе политики, для которых война служит источником дохода. Кроме того, Кучма, как человек умный и самолюбивый, прекрасно понимал, что особой популярностью на Донбассе он не пользуется. Подавляя гегемонию донецких кланов, он реализовывал идею создания свободного рынка энергоресурсов, в связи с чем были закрыты 70 убыточных шахт, порядка 150 тысяч шахтеров потеряли работу», – сообщил экс-замглавы делегации Украины в ТКГ.

«Однако не это вынуждало Кучму просить отставки. Отлично разбираясь в тонкостях ведения подковерной игры, Леонид Данилович раскусил замыслы властей: им нужен не мир, а имитация стремления к миру… Кучма дорожит своей репутацией и, думаю, стыдился нулевого результата своей дипломатической деятельности», – пояснил Фокин.

С полной версией интервью можно ознакомиться в материале «Я не трус, но…: Первое интервью Витольда Фокина после увольнения из ТКГ».