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Темпы ускоряются: В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 16 218 человек

27.11.20 08:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за прошлые сутки зафиксировано 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 666 детей и 655 медработников. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 773), г. Киев (1 520), Запорожской (1 003), Киевской (994) и Одесской (966) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 069 человек;
  • летальных случаев – 192;
  • выздоровели – 8 843 человека;
  • проведено тестирований за сутки – 72 789 (в том числе методом ПЦР – 46005, методом ИФА – 26 784).

За все время пандемии в Украине заболели 693 407 человек, из них:

  • выздоровели – 326 238 человек (47% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении 355 260 человек (51%);
  • летальных исходов – 11 909 (2%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 419 791.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 65 539 случаев;
  • Винницкая область – 16 710 случаев;
  • Волынская область – 23 273 случая;
  • Днепропетровская область – 34 888 случаев;
  • Донецкая область – 21 786 случаев;
  • Житомирская область – 28 481 случай;
  • Закарпатская область – 22 748 случаев;
  • Запорожская область – 28 229 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 34 696 случаев;
  • Киевская область – 35 235 случаев;
  • Кировоградская область – 4 824 случая;
  • Луганская область – 6 061 случай;
  • Львовская область – 44 509 случаев;
  • Николаевская область – 17 167 случаев;
  • Одесская область – 41 501 случай;
  • Полтавская область – 20 701 случай;
  • Ровенская область – 29 875 случаев;
  • Сумская область – 26 590 случаев;
  • Тернопольская область – 27 050 случаев;
  • Харьковская область – 54 028 случаев;
  • Херсонская область – 9 633 случая;
  • Хмельницкая область – 28 350 случаев;
  • Черкасская область – 21 402 случая;
  • Черновицкая область – 33 018 случаев;
  • Черниговская область – 17 113 случаев.

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