Темпы ускоряются: В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 16 218 человек

В Украине за прошлые сутки зафиксировано 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 666 детей и 655 медработников. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совей странице в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 773), г. Киев (1 520), Запорожской (1 003), Киевской (994) и Одесской (966) областях», – уточнил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 069 человек;
- летальных случаев – 192;
- выздоровели – 8 843 человека;
- проведено тестирований за сутки – 72 789 (в том числе методом ПЦР – 46005, методом ИФА – 26 784).
За все время пандемии в Украине заболели 693 407 человек, из них:
- выздоровели – 326 238 человек (47% от общего числа инфицированных);
- находятся на лечении 355 260 человек (51%);
- летальных исходов – 11 909 (2%).
Проведено ПЦР-тестов – 4 419 791.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 65 539 случаев;
- Винницкая область – 16 710 случаев;
- Волынская область – 23 273 случая;
- Днепропетровская область – 34 888 случаев;
- Донецкая область – 21 786 случаев;
- Житомирская область – 28 481 случай;
- Закарпатская область – 22 748 случаев;
- Запорожская область – 28 229 случаев;
- Ивано-Франковская область – 34 696 случаев;
- Киевская область – 35 235 случаев;
- Кировоградская область – 4 824 случая;
- Луганская область – 6 061 случай;
- Львовская область – 44 509 случаев;
- Николаевская область – 17 167 случаев;
- Одесская область – 41 501 случай;
- Полтавская область – 20 701 случай;
- Ровенская область – 29 875 случаев;
- Сумская область – 26 590 случаев;
- Тернопольская область – 27 050 случаев;
- Харьковская область – 54 028 случаев;
- Херсонская область – 9 633 случая;
- Хмельницкая область – 28 350 случаев;
- Черкасская область – 21 402 случая;
- Черновицкая область – 33 018 случаев;
- Черниговская область – 17 113 случаев.