Темпы ускоряются: В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 16 218 человек

В Украине за прошлые сутки зафиксировано 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 666 детей и 655 медработников. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 773), г. Киев (1 520), Запорожской (1 003), Киевской (994) и Одесской (966) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 069 человек;

летальных случаев – 192;

выздоровели – 8 843 человека;

проведено тестирований за сутки – 72 789 (в том числе методом ПЦР – 46005, методом ИФА – 26 784).

За все время пандемии в Украине заболели 693 407 человек, из них:

выздоровели – 326 238 человек (47% от общего числа инфицированных);

находятся на лечении 355 260 человек (51%);

летальных исходов – 11 909 (2%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 419 791.

Количество заболеваний в регионах: