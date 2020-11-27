Повышение минимальной зарплаты переносится на декабрь 2021 года, – Минфин

Повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн перенесли на декабрь 2021 года. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает «ТСН».

По его словам, это произошло потому, что вливание средств в экономику повлияло на инфляцию.

«1 июля 2021 года планировалось (увеличить минимальную заработную плату – ред.) до 6500 грн. Сейчас [планируется] – 1 декабря 6,5 тыс. грн. Это объясняется тем, что у нас определенным образом такие шоковые вливания средств в экономику влияют на инфляцию», – пояснил Марченко.

Он добавил, что в Минфине «подискутировали с нашими партнерами и определили, что нам действительно стоит отложить это повышение до конца года».

«1 декабря – более чем нормальный срок введения 6500 грн», – заявил Марченко.

При этом на вопрос почему не будет повышения зарплат учителям, министр финансов ответил: «Почему не будет? Будет. Есть единая тарифная сетка. Есть минимальная заработная плата. Заработные платы учителя не будут снижены, они будут повышены в запланированных объемах».

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины перенес реализацию постановления о повышении зарплат учителям на 20-70% до 31 декабря 2021 года. В то же время глава Министерства образования Сергей Шкарлет уверяет, что зарплаты педагогов будут расти, несмотря «на необоснованные решения прошлой власти и экономические трудности из-за пандемии коронавируса». Повышение в связи с ростом прожиточного минимума предусмотрено проектом Государственного бюджета Украины на 2021 год.