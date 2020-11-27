Для бизнеса Донбасса хотят ввести страхование от военно-политических рисков

На Донбассе для привлечения инвесторов необходимо создать инвестиционно привлекательные условия, в том числе систему страхования от военно-политических рисков. Таки образом Донбасс станет более выгодным для вложений, чем иные регионы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время видеоконференции на тему: «Экономика как драйвер реинтеграции: Какая модель развития нужна Донецкой и Луганской областям?» рассказал советник вице-премьер-министра Украины, главы Минреинтеграции Алексея Резникова Андрей Мирошниченко.

По его словам, в вопросе развития Донбасса не идет речь о полном отсутствии налоговых стимулов – они возможны, с просчетом и одновременным поиском компенсаторов для госбюджета.

При этом, по его мнению, «есть более важные вещи». «Первое – страхование от военных и политических рисков. Второе – возможность защиты своего капитала и решение разного рода спорных вопросов в том числе с административными органами не в системе обычных судов, а в системе международного арбитража. Третье – это система проверок», – сообщил Мирошниченко.

Четвертой составляющей он назвал четкое распределение ответственности между государством и бизнесом. Государство должно четко сказать, когда и какие инфраструктурные проекты будут реализованы.

Работа в этом направлении уже ведется.