Евросоюз призвал Россию обеспечить открытие КПВВ на Донбассе, – заявление

Европейский Союз призывает Россию выполнить договоренности в Минском и Нормандском формате по открытию контрольных пунктов въезда – выезда на Донбассе. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, озвученной на заседании Постоянного совета ОБСЕ 26 ноября, передает «Укринформ».

Речь идет о двух новых КПВВ в Золотом и Счастье (Луганская обл.), а также Евросоюз призывает открыть все имеющиеся КПВВ.

«Несмотря на договоренность в Трехсторонней контактной группе об открытии контрольных пунктов въезда и выезда в Счастье и Золотом 10 ноября, эти пункты остаются закрытыми с неподконтрольной правительству стороны. Поэтому мы призываем Российскую Федерацию выполнить эту договоренность и выводы Нормандского саммита с декабря прошлого года, использовав свое большое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, чтобы обеспечить открытие этих новых пунктов пропуска, а также всех других», – отмечается в заявлении.

В то же время, в ЕС позитивно оценили действия Украины по строительству еще одного сервисного центра в КПВВ в Новотроицком, который призван «еще больше облегчить жизнь населения, проживающего рядом на неподконтрольных правительству территориях».

Напомним, с 10 ноября в Донецкой и Луганской областях Украины начали работу 7 КПВВ, из них 5 действующих возобновили работу и открылись еще 2 новых. Однако «Л-ДНР» продолжают блокировать КПВВ со своей стороны, фактический пропуск проводится только в двух КПВВ.

13 ноября вышло заявление Министерств иностранных дел Германии и Франции, в котором они приветствовали завершение строительства двух новых пунктов пропуска на Донбассе и призвали Россию и «Л-ДНР» немедленно открыть переходы со своей стороны. Позже к призывам открыть КПВВ присоединилась Великобритания. Также Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обратилось с призывом к России разблокировать движение мирных жителей через пункты пропуска на Донбассе.