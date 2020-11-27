Коронавирус забрал жизни людей в четырех городах Донетчины (Карта)

На Донетчине за сутки от коронавируса скончались 4 человека. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь забрала еще 4 жизни в Донецкой области: в Мариуполе, Николаевке, Святогорске и Украинске.

За четверг, 26 ноября, лаборатории сообщили о еще 439 больных, среди которых 9 детей:

205 – в Мариупольской ОТГ;

43 – в Краматорской ОТГ;

40 – в Славянской ОТГ;

37 – в Бахмутской ОТГ;

20 – в Марьинской ОТГ;

13 – в Торецкой ОТГ;

11 – в Константиновской ОТГ;

9 – в Святогорской ОТГ;

8 – в Мангушской ОТГ;

7 – в Николаевской ОТГ;

по 6 – в Часовоярской и Кураховской ОТГ;

5 – в Никольской ОТГ;

по 4 – в Покровской и Авдеевской ОТГ;

по 3 – в Селидовской и Черкасской ОТГ;

по 2 – в Светлодарской, Звановской, Кальчицкой и Новогродовской ОТГ;

по 1 – в Сартанской, Мирноградской, Дружковской, Волновахской, Угледарской, Лиманской и Очеретинской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 21 786 случаев заражения COVID-19, из них: