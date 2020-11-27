Коронавирус забрал жизни людей в четырех городах Донетчины (Карта)

На Донетчине за сутки от коронавируса скончались 4 человека. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Коронавирусная болезнь забрала еще 4 жизни в Донецкой области: в Мариуполе, Николаевке, Святогорске и Украинске.
За четверг, 26 ноября, лаборатории сообщили о еще 439 больных, среди которых 9 детей:
- 205 – в Мариупольской ОТГ;
- 43 – в Краматорской ОТГ;
- 40 – в Славянской ОТГ;
- 37 – в Бахмутской ОТГ;
- 20 – в Марьинской ОТГ;
- 13 – в Торецкой ОТГ;
- 11 – в Константиновской ОТГ;
- 9 – в Святогорской ОТГ;
- 8 – в Мангушской ОТГ;
- 7 – в Николаевской ОТГ;
- по 6 – в Часовоярской и Кураховской ОТГ;
- 5 – в Никольской ОТГ;
- по 4 – в Покровской и Авдеевской ОТГ;
- по 3 – в Селидовской и Черкасской ОТГ;
- по 2 – в Светлодарской, Звановской, Кальчицкой и Новогродовской ОТГ;
- по 1 – в Сартанской, Мирноградской, Дружковской, Волновахской, Угледарской, Лиманской и Очеретинской ОТГ.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 21 786 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 9 638 человек (44,2% от всех заболевших);
- на лечении – 11 759 пациентов (54,0%);
- летальных случаев – 389 (1,8%).