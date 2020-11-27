Сводка из зоны ООС за 26 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 26 ноября, НВФ 2 раза нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Марьинки противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета. Недалеко от населенного пункта Старогнатовка НВФ применили станковый противотанковый гранатомет.

Выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских военных, поэтому огонь в ответ они не открывали.

С начала текущих суток, 27 ноября, НВФ один раз открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

В «ДНР» заявляют, что «военные Киева за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР на донецком направлении. Общее количество примененных боеприпасов – 10 единиц. Под огнем оказался район поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка. При обстрелах противник применял гранатометы и стрелковое оружие».

В «ДНР» также заявляют, что «армия Украины накрыла минометным огнем село на севере Донецка. В 07:50 обстреляли район села Веселое, было выпущено 12 мин из 120 мм миномета».

В «ЛНР» сообщают, что «за истекшие сутки со стороны ВСУ нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».