Истекает срок плана «А»: СНБО готовит новое решение по Донбассу

9 декабря истекает срок действия плана «А» по разрешению конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем. В этой связи Совет национальной безопасности и обороны готовит новое решение по сложившейся ситуации. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает «Фокус».

Он напомнил, что это было решение президента, за год попытаться прийти к завершению конфликта.

«7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях», – сказал Данилов.

Он не уточнил, оно будет открытым или закрытым.

При этом он добавил, что военные предполагают возможное обострение на фронте.

«Ситуация может ухудшиться в любой момент. И это зависит не от тех людей, которые находятся в оккупированных Донецке или Луганске, а только от Кремля. Но ВСУ готовы ответить на любые вызовы», – подчеркнул Данилов.