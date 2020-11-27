Несмотря на провокации: Резников заявил, что сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» откроют по плану

Открытие на КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) второго многофункционального сервисного центра, созданного по единому стандарту, который уже был реализован на КПВВ «Счастье» (Луганская область), состоится по плану, в середине декабря. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает пресс-служба ведомства.

«Ни болезни, ни другие проблемы нас не остановят. Ведь мы видим, с какими надеждами смотрят на инициативы украинской власти наши граждане по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Это стало особенно заметно после открытия сервисного центра в Счастье», – отметил Резников.

По его словам, запуск программы компенсаций за разрушенное жилье, выплаты бывшим пленным и их семьям, помощь с приобретением жилья и другие шаги дают сигнал, что Украина последовательно работает для людей, чтобы улучшить для них ситуацию.

«В то же время, мы видим, что эти шаги украинской власти очень смущают представителей российских оккупационных администраций. Например, на Луганщине подконтрольные России структуры уже третью неделю блокируют открытие КПВВ в Золотом и Счастье. Они "защищают" население, которое держат в заложниках, от украинских пенсий и социальных выплат», – подчеркнул вице-премьер.

Он также сообщил, что накануне открытия сервисного центра в Новотроицком фиксируется нагнетание в подконтрольных России медиа в «Л-ДНР», и Украину обвиняют в каких-то агрессивных намерениях.

«Через российские каналы, которые ранее активно распространяли фейки о событиях в Беларуси и Нагорном Карабахе, сейчас идет поток "страшилок" об Украине. Мол, открытие сервисных центров, выплата пенсий людям – это все ложь людей и тайный подтекст. При этом в оккупированных районах Донетчины люди получают повестки с требованием явиться в военкоматы, идет подготовка к мобилизации. Ранее после такой пропагандистской подготовки оккупационными структурами совершались провокации. Все это делается с той же целью – отвлечь внимание от шагов, которые предпринимает Украина. Должны быть к этому готовы и продолжать наше движение», – резюмировал Резников.