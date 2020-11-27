Если я инвестор, что тогда важно? В ЕИБ назвали ключевые моменты по Донбассу

Для деятельности инвесторов на Донбассе важно иметь определенный уровень уверенности, и этому способствует тот факт, что в регионе работают ЕИБ и иные организации, региону оказывается поддержка со стороны различных европейских стран. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время видеоконференции на тему: «Экономика как драйвер реинтеграции: Какая модель развития нужна Донецкой и Луганской областям?» рассказал глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон.

Жан-Эрик де Загон отметил, что для инвесторов важно иметь определенный уровень уверенности.

«Если я инвестор, что тогда важно? Если в этом регионе – мне нужно иметь определенный уровень уверенности. Если ЕИБ финансирует соответствующую социальную инфраструктуру, то я вижу, что и другие мировые структуры, Всемирный банк, ЕБРР финансируют. Я вижу, что такие большие страны, как Германия, Франция и Швеция также финансируют эти проекты, тоже рассматривают, каким образом можно выделить финансирование», – пояснил он.

«И если бы я был инвестором, я должен был бы иметь уверенность. Я хочу понимать, что есть поддержка очень значительных стран и больших институций в этих регионах. Они привлекают деньги, это очевидно, тем мы и занимаемся. Но мы еще кое-что обеспечиваем: мы обеспечиваем выполнение стандартов», – добавил глава представительства ЕИБ в Украине.

Это, по его мнению, является ключевым. «Потому что все инвесторы знают: ЕИБ, Всемирный банк – мы бы там не были, если бы не были уверены, что вы сможете обеспечить определенные стандарты. Это одна из причин, почему настолько важно обеспечить основную донорскую поддержку в этом регионе во время нашей деятельности в этом регионе. Так как это обеспечивает уверенность. Потому что таким образом мы обеспечиваем выполнение стандартов – и это очень важно», – резюмировал Жан-Эрик де Загон.

Также ключевой он считает экологическую составляющую. ЕИБ – это банк ЕС, и в то же время зеленый, климатический банк, где хотят сделать все для обеспечения экологической безопасности при реализации проектов.