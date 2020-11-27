От 38 лет: В «ДНР» за сутки умерли 17 человек с подтвержденным коронавирусом

В «ДНР» за сутки умерли 17 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 26 ноября проведено 543 исследования, из них выявлено 134 случая заболевания (24,7%) и у 12 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Кроме того, зарегистрировано 17 летальных случаев – мужчины в возрасте от 38 до 75 лет и женщины в возрасте от 44 до 75 лет», – утверждают в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 27 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 10 478:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 461 пациент (42,6% от общего числа заболевших);

выписаны – 5 042 человека (48,1%);

летальных случаев – 975 (9,3%).

Также в «ДНР» за сутки выявлены 78 случаев пневмоний, госпитализированы 33 человека. Всего на лечении находятся 1 549 пациентов с пневмониями, из них 470 – на кислородной поддержке (+18 за сутки).