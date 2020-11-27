О полном локдауне предупредят заранее: В Минздраве назвали сроки

Если правительство будет вводить полный локдаун, украинцев предупредят об этом за 7-10 дней. И такое решение будет приниматься исключительно по эпидемиологическим показателям. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что решение по поводу полного локдауна будет приниматься в декабре, когда проведут оценку результатов карантина «выходного дня».

«Я думаю, что мы сразу увидим эту динамику. Мы же видим и анализируем много цифр, не только уровень заболеваемости. Я думаю, что за неделю, за 10 дней это (предупреждать о введении полного карантина – ред.) точно нужно делать. По крайней мере мы, как Минздрав, в состоянии будем это сделать», – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что главная цель введения карантина – не допустить коллапса медицинской системы.

«Сегодня в больницах на стационарных койках находится 27 391 пациент. Ситуация достаточно напряженная», – добавил министр.

По его словам, пока Минздрав не предлагает введение полного карантина. Но если будет наблюдаться резкое увеличение заполняемости больничных коек и рост заболеваемости, тогда такое решение будет приниматься.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине целесообразно вводить радикальный локдаун продолжительностью три-четыре недели, и безотлагательно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «112 Украина»