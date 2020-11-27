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Новые жертвы и заболевшие: Ситуация с коронавирусом на Луганщине (Карта)

27.11.20 12:19
Тест-системы на COVID-19 / Фото: Facebook ЦОЗ
Тест-системы на COVID-19 / Фото: Facebook ЦОЗ

На Луганщине за сутки выявили 136 больных СОVID-19, 3 человека умерли. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В Луганской области по состоянию на 27 ноября всего лабораторно подтвержден 6 061 случай коронавирусной болезни, из них 215 детей:

  • выздоровели – 3 843 человека, из них 150 детей (63,4% от общего числа заболевших);
  • лечится – 2 061 человек, в том числе 65 детей (34,0%);
  • умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией – 157 человек (2,6%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 27 ноября в Украине COVID-19 заболели 693 407 человек (326 238 пациентов выздоровели, 11 909 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 21 786 случаев (выздоровели – 9 638 пациентов, летальных случаев – 389).

В «ДНР» – 10 478 случаев коронавируса (выздоровели – 5 042 человека, летальных случаев – 975). В «ЛНР» – 1 770 случаев коронавируса (выздоровел – 1 541 человек, летальных случаев – 140).

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