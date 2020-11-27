Перерасчет пенсий: В Минсоцполитики рассказали, кому добавят 400 и 500 гривен

В госбюджете есть средства на выплату пенсий за декабрь 2020 года, а также деньги на плановые повышения в 2021 году. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает «ТСН».

По ее словам, в проекте госбюджета-2021 предусмотрены повышения пенсий, показатели которых зависят от размеров прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

«Идет 1 января, почему нам нужен этот бюджет? В связи с тем, что повышается минимальная заработная плата повышается еще один важный социальный стандарт – минимальная пенсионная выплата для пенсионеров, кому исполнилось 65 лет, у кого есть полный стаж. Она повышается на 400 гривен. Понимаете, говорим, что там трудно, трудности, непростая ситуация, но мы все законные базовые стандарты социальные выполняем. И люди будут получать уже в январе повышенные пенсии, которые подпадают под эту категорию», – сказала министр.

Кроме того, добавила она, в июле будет реализовываться программа повышения пенсий 75-летним украинцам.

«80-летние пенсионеры будут опять же дополнительные 500 гривен получать. Все эти вещи в бюджете 2021 года есть», – заверила Лазебная.