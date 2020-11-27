За пять лет на шахтах неподконтрольного Донбасса погибли более 200 горняков, – Лисянский

За 5 лет на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей погибли более 200 шахтеров, еще более 2000 горняков получили травмы. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает «УНН».

«За пять лет в ОРДЛО погибли более 200 шахтеров, еще более 2 тысяч получили производственные травмы», – сообщил он во время пресс-конференции «Социально-экономические протесты в ОРДЛО».

Лисянский также рассказал, что в «Л-ДНР» закрыли большинство шахт, а горняки вынуждены ехать в Россию.

«В этом году оккупанты на Донбассе впервые за семь лет задействовали против шахтеров дополнительные силы "народной милиции"», – добавил правозащитник.

По данным Минреинтеграции, на начало мая 2020 года задолженность по зарплатам перед горняками нескольких шахт на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей составляла более 1,2 млрд рублей.