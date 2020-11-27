«Карантинные» 8 тысяч для бизнеса: Как оформить и получить госпомощь

Предприниматели, чей бизнес пострадал из-за карантина, или уволенные наемные работники могут получить помощь от государства через приложение или портал «Дія». Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

«Более 1 миллиона украинцев получат выплаты, а общий объем по этому направлению составит 10 млрд грн. Финансовая помощь будет предоставляться одноразово ФОПам и наемным работникам, которые приостановили работу на время карантина», – сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Помощь получат ФЛП или работники, если их работодатель имеет одну из 6-ти категорий КВЭД:

4 – Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;

55 – Временное размещение;

56 – Деятельность по обеспечению блюдами и напитками;

59.14 – Демонстрация кинофильмов;

90 – Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений;

93 – Деятельность в сфере спорта, организации отдыха.

Одна из 6 категорий КВЭД должен быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020.

Принятые решения предусматривают:

помощь ФОП и наемным работникам, занятым в сферах деятельности, которые могут быть закрытыми из-за карантина;

программу сохранения рабочих мест. В случае усиления карантина работодатели смогут получить до 8 тыс. грн одноразовой материальной помощи на каждого работника, рабочее время которого сокращенно / будет сокращено;

инициативы по ЕСВ. Предприятия, которые останавливают работу в случае введения жесткого карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников.

«Такую помощь в размере 8 тыс. грн можно будет получить на портале и в приложении "Дія". Для того, чтобы воспользоваться помощью, нужно подать заявку на портале "Дія" или в мобильном приложении. Для заполнения заявления потребуется до 5 минут времени», – пояснили в Минцифры.

После заполнения заявления и проверки его в реестрах Пенсионного фонда Украины вы получите материальную помощь на свой счет. Всего ожидается, что услугой воспользуются 1,6 млн украинцев.

Больше об условиях получения помощи – на портале «Дія».