«Карантинные» 8 тысяч для бизнеса: Как оформить и получить госпомощь

Предприниматели, чей бизнес пострадал из-за карантина, или уволенные наемные работники могут получить помощь от государства через приложение или портал «Дія». Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
«Более 1 миллиона украинцев получат выплаты, а общий объем по этому направлению составит 10 млрд грн. Финансовая помощь будет предоставляться одноразово ФОПам и наемным работникам, которые приостановили работу на время карантина», – сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Помощь получат ФЛП или работники, если их работодатель имеет одну из 6-ти категорий КВЭД:
- 4 – Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
- 55 – Временное размещение;
- 56 – Деятельность по обеспечению блюдами и напитками;
- 59.14 – Демонстрация кинофильмов;
- 90 – Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений;
- 93 – Деятельность в сфере спорта, организации отдыха.
Одна из 6 категорий КВЭД должен быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020.
Принятые решения предусматривают:
- помощь ФОП и наемным работникам, занятым в сферах деятельности, которые могут быть закрытыми из-за карантина;
- программу сохранения рабочих мест. В случае усиления карантина работодатели смогут получить до 8 тыс. грн одноразовой материальной помощи на каждого работника, рабочее время которого сокращенно / будет сокращено;
- инициативы по ЕСВ. Предприятия, которые останавливают работу в случае введения жесткого карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников.
«Такую помощь в размере 8 тыс. грн можно будет получить на портале и в приложении "Дія". Для того, чтобы воспользоваться помощью, нужно подать заявку на портале "Дія" или в мобильном приложении. Для заполнения заявления потребуется до 5 минут времени», – пояснили в Минцифры.
После заполнения заявления и проверки его в реестрах Пенсионного фонда Украины вы получите материальную помощь на свой счет. Всего ожидается, что услугой воспользуются 1,6 млн украинцев.
Больше об условиях получения помощи – на портале «Дія».