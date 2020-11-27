Нужно думать о зеленой, безугольной экономике Донбасса, – эксперт

Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время видеоконференции на тему: «Экономика как драйвер реинтеграции: Какая модель развития нужна Донецкой и Луганской областям?» рассказала директор по научной работе, руководитель Центра экономических исследований Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

Мовчан отметила, что экологическая составляющая – это не только решение сейчас насущных и очень острых экологических проблем региона.

«Нужно понимать, что в мире и в особенности в Евросоюзе полностью меняется подход к значимости климата… В европейском зеленом курсе значение угля мягко говоря, совсем иное, чем сейчас. Поэтому, когда мы говорим об обновлении этого региона, признавая большой потенциал (в первую очередь, умения и знания людей, которые там есть), нужно отстраивать не то что было, а что будет… Думать, что может быть через 5-10 лет», – сказала она.

«Поэтому горизонт 20-30 – очень хороший. Можно уже принимать горизонт 20-50 лет, думая об экологичной, зеленой, безугольной экономике», – добавила эксперт.

Также она отметила, что, если говорить о том, что в фокусе – люди, первое, на что нужно обращать внимание – это обучение и переобучение. «Те навыки, которые люди имели на предыдущих предприятиях, не обязательно помогут им в современном мире», – считает Вероника Мовчан.

Кроме того, она остановилась на аспекте диджитализации и IT. «Сейчас добавленная стоимость создается в первую очередь там, а также в исследованиях, в разработках, в маркетинге. Промышленность, как бы мы ее не любили, является важным элементом цепи стоимости, но она не дает наибольшую добавленную стоимость», – уверена эксперт.

По ее словам, учитывая, что, пока этот регион не пройдет полную деоккупацию, он остается очень рискованным, развитие «мягких» навыков и того, что можно переместить, не потеряв экономический потенциал, должно быть также в фокусе.