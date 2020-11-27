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Уснул: В «ЛНР» 69-летний мужчина замерз на улице

27.11.20 12:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» в Алчевске жертвой холода стал 69-летний мужчина. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«26 ноября в приемное отделение Алчевской ЦГМБ лично обратился местный житель с жалобами на боли в ногах. При осмотре ему диагностировали обморожение обеих стоп 2-й степени и госпитализировали в травматологическое отделение. Как пояснил сам пострадавший, накануне, будучи в нетрезвом состоянии, он уснул на улице», – сообщают в «МЧС».

В «ЛНР» напомнили, что неделю назад пенсионер также уснул в сугробе, был обнаружен соседями и доставлен в больницу каретой «скорой помощи» с диагнозом «алкогольная кома, общее переохлаждение организма».

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