«Города-побратимы»: Правозащитник рассказал, как Россия создает миф о признании «Л-ДНР»

Россия использует проект «городов-побратимов» для формирования иллюзии у жителей неподконтрольных украинской власти районов Донбасса о том, что она их признает. Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, сегодня, 27 ноября, передает корреспондент «Донецких новостей».

В ходе презентации отчета «Интеграционные процессы Российской Федерации в ОРДЛО*» он отметил, что РФ действует по нескольким направлениям, формируя мифы у жителей неподконтрольного Донбасса.

«Чтобы создать миф о том, что Россия признает Донбасс своей территорией, они сделали такой проект, где начали подписывать меморандумы о сотрудничестве между городами в оккупированном Крыму, на оккупированном Донбассе и в Российской Федерации. Например, город Судак во временно оккупированном Крыму является "городом-побратимом" города Донецка на временно оккупированной территории Донецкой области, Нижегородский район АР Крым является "побратимом" Перевальского района временно оккупированной территории Луганской области, российский Суздаль – "побратим" Докучаевска в ОРДО и так далее», – привел пример Лисянский.

По его словам, такие меморандумы делаются для того, чтобы сказать: «Ну, вот видите, меморандумы уже подписаны, еще немножко – и будем продвигаться к тому, чтобы нас Россия признала».

«И таких мифов очень много, и это проект, но него тратятся средства. Все это разработано специалистами по гибридной войне для того, чтобы оказывать такое информационное влияние на жителей Донецкой и Луганской областей и в Крыму и создавать иллюзию признания Россией временно оккупированных территорий», – резюмировал Лисянский.

*ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые в данное время не контролируются украинским правительством.