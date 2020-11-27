«А что должно быть, фуагра?»: В Луганске мамы показали, чем кормят в детсадах (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске показали меню в детских садах.

Мамы деток в местном паблике в соцсетях рассказали, как питаются их дети. Согласно представленным меню, на обед детям дают жареную рыбу, сосиски либо что-то мясное. Значатся также овощи и молочные продукты.

При этом родители отмечают, что порции – очень маленьких размеров и детки не наедаются, приходят домой голодными. А если, к примеру, на обед предполагается рис с мясом, то мясо в своей порции дети могут не увидеть, как и в супе. То есть, даже заявленное не дается в полном объеме.

Есть и положительные отклики: «Меню как меню. Кашки, супы. Кое-где даже яблоко проскакивает! А что должно быть в детском меню? Фуагра? Обычные садики – обычное меню. Как там в детстве учили: "Спасибо нашим поварам, за то что вкусно варят нам"… Ну в целом норм, фруктов, конечно, побольше бы».

Из-за того, что в связи с карантином родителей в здание детсадов не пускают, многие меню не видят: «У нас в садик со 2 ноября родителей не пускают, только до порога! Соответственно, меню в ноябре не видели… А у нас вообще родителей в садик не пускают, на пороге забрали – на порог вывели-отдали... Садик строгого режима! Мы не в курсе, что там едят наши дети».

В некоторых учреждениях дошкольного образования эту проблему решили: воспитатели выкладывают меню в группе в соцсети: «У нас тоже, как у вас: привели, забрали, отдали. Но питание отправляет в группу… Группу пусть воспитатель создаст и показывает».