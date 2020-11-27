Нет права на пенсию: Лисянский объяснил причину паспортизации РФ жителей неподконтрольного Донбасса

У жителей неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса, которые получили паспорта РФ, нет российских социальных гарантий, зато есть воинская обязанность. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сегодня, 27 ноября, в ходе презентации отчета «Интеграционные процессы Российской Федерации в ОРДЛО*», передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что правозащитники давно отслеживают процессы паспортизации на неподконтрольных территориях Донбасса.

«Еще в январе 2015 года Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявлял, и это есть в открытых источниках, что Россия готовится к паспортизации местного населения. Тогда эта информация не была воспринята. А потом, когда мы с правозащитниками актуализировали всю эту информацию, и дальше, в начале мая, когда официально начали выдавать российские паспорта в ОРДЛО, – об этом все вспомнили. А мы уже знали, что были составлены даже первые списки людей, кто хотел получить эти паспорта», – рассказал Лисянский.

Он отметил, что первый документ о предстоящей паспортизации появился еще в 2017 году. «То есть стратегия в 2017 году уже была, а первые паспорта были выданы в 2019 году. И сейчас они наращивают потенциал выдачи паспортов. И уже есть граждане, которые получили российский паспорт и их уже призывают в Вооруженные силы Российской Федерации», – подчеркнул правозащитник.

По словам Лисянского, «у гражданина, который получил этот псевдороссийский паспорт», – нет социальных гарантий, права на пенсию и так далее. «Но есть обязанность служить в регулярной армии Российской Федерации – вот в чем причина», – подчеркнул он.

В «Л-ДНР» российский паспорт можно оформить только при наличие «республиканского паспорта». Поэтому, по словам правозащитника, детям 15-16 лет (то есть учащимся школ 9-11 классов) ускоряют выдачу «паспортов Л-ДНР», чтобы они скорее получили паспорт РФ.

«А потом они еще приняли так называемый "закон", что если у тебя отец и мать уже с такими псевдопаспортами, то ребенок автоматически становится гражданином Российской Федерации», – заключил Лисянский.

*ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые в данное время не контролируются украинским правительством.