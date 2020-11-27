Работали на въезд и выезд: Ситуация на КПВВ на Донбассе

Из всех контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе фактический пропуск граждан на текущей неделе осуществлялся только в КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) и «Новотроицкое» (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает Госпогранслужба Украины.

КПВВ «Станица Луганская» работает на пропуск ежесуточно, а в КПВВ «Новотроицкое» представители НВФ разблокируют движение дважды в неделю – в понедельник и пятницу.

«На остальных определенных дорожных коридорах пророссийские вооруженные формирования продолжают блокирование движения людей через линию разграничения», – отметили в ГПСУ.

В течение недели сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили:

в КПВВ «Станица Луганская» на вход с временно неподконтрольной территории Украины – 5 809 человек, на выход – 5 648 человек;

в КПВВ «Новотроицкое» – на выезд на временно неподконтрольную территорию оформлено 226 граждан и 39 транспортных средств, на въезд – 124 человека и 21 транспортное средство.

По состоянию на 12:00 сегодня, 27 ноября, оформлено:

в КПВВ «Станица Луганская» на вход с временно неподконтрольной территории Украины – 334 человека, на выход – 716 человек;

в КПВВ «Новотроицкое» – на выезд на временно неподконтрольную территорию оформлено 55 граждан и 12 транспортных средств, на въезд – 9 человек и 1 транспортное средство.

Кроме того, в течение недели на временно неподконтрольную территорию Украины международными организациями доставлены гуманитарные грузы. Так, через КПВВ «Новотроицкое» проехали 4 грузовика от Международного комитета Красного Креста и 7 транспортных средств от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В составе грузов – продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы и канцелярские принадлежности. Общий вес гуманитарной помощи составил почти 133,5 тонны.