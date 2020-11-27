Это и есть медицинский: В «ДНР» «ЮМЗ» собирается поставлять кислород в больницы

В «ДНР» в Донецке «Юзовский металлургический завод» (до «национализации» предприятие называлось Донецкий электрометаллургический завод, принадлежало российской группе «Мечел») собирается поставлять в больницы кислород – на предприятии готовы к началу поставок. Об этом сегодня, 27 ноября, заявил начальник электросталеплавильного цеха Александр Соловей, передают местные интернет-ресурсы.

Как уверяет Соловей, жидкий кислород на предприятии производят на собственных мощностях. «На заводе мы производим продукты разделения воздуха – кислород и аргон. Промышленные мощности – до пяти тонн жидкого кислорода в сутки – это и есть медицинский, который особенно востребован сейчас», – утверждает он.

Сообщается, что завод «уже получил необходимые разрешения и лицензию на производство медицинского кислорода, также действует аттестованная лаборатория для контроля качества продукта».

«В структуре ЮМЗ есть кислородный цех. Он обеспечивает металлургическое производство продуктами разделения воздуха, которые необходимы в процессе электродуговой выплавки стали», – сообщают в «ДНР».

Напомним, в «ДНР» на металлургических предприятиях очередной кризис с выплатами зарплат, задолженность на предприятиях – 4-5 месяцев. В начале октября прошли митинги на Енакиевском металлургическом заводе. Волна возмущений прошла и на Макеевском меткомбинате, и на Донецком металлургическом заводе. В конце октября на ДМЗ бастовала служба охраны.

В «ЛНР» в первых числах ноября почти полностью остановился Алчевский металлургический комбинат. Причина остановки печей – отсутствие сырья. Чтобы остановить возможные волнения среди рабочих АМК, руководство выплатило 16% зарплаты за август

Ранее сообщалось, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 2015 года «ВТС» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями. «ВТС» не платит местные «налоги», т.к. он не зарегистрирован в «республиках».

Как охарактеризовал один из основателей «ДНР» Андрей Пургин, в «республике» ситуация на промышленных предприятиях напоминает 90-е годы – зарплаты копеечные, не выплачиваются по полгода, а другой достойной работы не найти.