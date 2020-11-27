Донбассу нужен аэропорт, – Лубинец

Отсутствие транспортной инфраструктуры, и в том числе отсутствие аэропорта, негативно сказывается на привлечении инвестиций на Донбасс. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время видеоконференции на тему: «Экономика как драйвер реинтеграции: Какая модель развития нужна Донецкой и Луганской областям?» рассказал глава Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.

Лубинец считает, что необходимо принять два закона. Первый – если бизнес на Донбассе создает рабочие места и ввозит средства производства, то для него нужно не просто упрощать оплату НДС ввозного, а нужно, чтобы не оплачивались налоговые пошлины.

Еще один закон должен касаться выведения капитала – именно такой закон позволит развивать производство как в целом в Украине, так и отдельно в Донецкой и Луганской областях.

«Мы должны понимать, что на территории Донецкой и Луганской областей есть особенности. Луганская область требует воплощения в жизнь серьезного инфраструктурного проекта, связанного с железной дорогой. Такое постановление в Верховной Раде зарегистрировано – 4145, оно будет принято» – сообщил глава Комитета ВРУ.

«По Донецкой и Луганской области нет ни одного аэропорта, и постоянно поднимается вопрос – его нужно открыть. Поверьте, привезти инвестора, когда ты его привозишь в Запорожье или Харьков, а потом везешь несколько часов в Донецкую или Луганскую область – это не способствует развитию», – добавил он.

Также Лубинец отметил вопрос по работе Мариупольского порта, через который можно вывозить продукцию. «Через Керченский пролив, РФ создает дополнительные неурядицы для работы порта», – сказал он.