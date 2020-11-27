Атакуют со всех сторон: Лисянский рассказал, как Россия забирает молодежь неподконтрольного Донбасса

На временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса РФ усиленно борется за сердца молодежи, используя разные средства культурного и информационного влияния. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, сегодня, 27 ноября, в ходе презентации отчета «Интеграционные процессы Российской Федерации в ОРДЛО*».

Правозащитник привел примеры интеграционных процессов в сфере культуры.

«Всю талантливую молодежь временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – всех интегрируют в Российскую Федерацию. Конкурсы красоты, концерты, другие мероприятия – они интегрируют молодежь, чтобы она реализовалась в культурной, спортивной, социально-экономической жизни России», – подчеркнул Лисянский.

Отдельно он остановился на теме кино.

«Тут нельзя не отметить кинематограф. У меня такое иногда складывается впечатление, что все киностудии Российской Федерации работают только на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Мы собрали фильмы – и это даже не все, тогда в докладе было бы до 300 страниц об этом – которые распространяются с очень жесткой пропагандой РФ и перекручиванием фактов. "Ополченочка", "Своя республика" и масса других. На эти фильмы они сгоняют молодежь, она приходит, смотрит, и даже во время пандемии коронавируса. Им не важно, сколько при этом человек заболеет. То есть для них пропаганда важнее, чем жизнь и здоровье людей», – говорит правозащитник.

Далее он привел примеры многочисленных пропагандистских книг о Донбассе, которых вышло уже сотни.

«Атакуют их со всех сторон – культура, кинематограф, литература, меморандумы с городами. Это постоянное информационное влияние на граждан Украины, которые вынуждены жить на временно оккупированных территориях. И эти процессы идут постоянно. Даже когда не выплачивают зарплату шахтерам и на это не находят средств, но средства на новый пропагандистский фильм и усиление информационного влияния "русского мира" – найдут всегда», – резюмировал Лисянский.

*ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые в данное время не контролируются украинским правительством.